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Почему продолжительность отключений света в регионах разная: ответ "Укрэнерго"

Украина, Вторник 21 мая 2024 14:21
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Почему продолжительность отключений света в регионах разная: ответ "Укрэнерго" Фото: отключения света в разных городах зависят от критической инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Различные интервалы отключений света и суммарные суточные отключения в регионах и отдельных населенных пунктах обусловлены количеством критической инфраструктуры в них.

Такое объяснение РБК-Украина предоставила компания "Укрэнерго".

Как сообщили в компании, "Укрэнерго" ежедневно прогнозирует потребление на следующие сутки и доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области. Фактически предоставляются предельные объемы потребления, за которые в условиях дефицита выходить нельзя.

"Соответственно, если облэнерго вкладываются в лимит - графики не действуют. Если не вкладываются - действуют графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго".

Графики и очереди отключений составляют облэнерго и используют такое количество и длительность очередей, сколько нужно, чтоб держаться в лимите.

"Это решение облэнерго, но логика такова: в областях, где много критической инфраструктуры или военно-оборонной инфраструктуры, которую нельзя отключать, эти графики для населения и бизнеса (магазины, рестораны и т.п.) соответственно будут больше, чем для областей, где критической инфраструктуры меньше", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света

Напомним, весной 2024 года российская армия возобновила удары по энергосистеме Украины. Были разрушены тепловые электростанции, пострадали и гидроэлектростанции. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина потеряла около 8 гВт мощности в системе.

Поэтому в Украине снова начали отключать свет для населения по графикам. Обычно это происходит в пиковые часы – утром и вечером. Из-за значительного объема солнечной энергии "Укрэнерго" отменило ограничение днем 21 мая.

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Укрэнерго Отключения света
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