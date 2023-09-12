В Ливии из-за обвала дамбы погибли тысячи человек

Власти восточной Ливии заявили о более 2000 погибших в результате наводнений, которые повлекли за собой разрушение дамбы возле города Дерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Отмечается, что в стране бурлит шторм "Дениэль", унесший жизни по меньшей мере 150 человек. Вдобавок к этому, из-за непогоды прорвало дамбу недалеко от города Дерна, что привело к сильным наводнениям в регионе.

Глава администрации восточной Ливии Усама Хамад заявил о не менее 2000 погибших, еще от 5000 до 6000 считаются пропавшими без вести.

"Целые кварталы смыло вместе с их жителями", - заявил спикер Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари.

هناك أحياء كاملة في ليبيا قد اختفت pic.twitter.com/MSjfdCtlyi— Screen Mix (@ScreenMix) September 11, 2023

رؤية الصور والمقاطع أمر صعب جدًا فما بالك بالأشخاص المتضررين نفسهم الآن، الله من كل مكروه يارب وهوّن عليهم #إعصار_دانيال pic.twitter.com/5EB7iJh4eq— عمرو (@bt3) September 11, 2023

Наводнения в мире

В начале августа проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

В конце августа произошло масштабное наводнение в Чили. По данным чилийского агентства по вопросам чрезвычайных ситуаций, почти 34 000 человек были эвакуированы, а около 38 000 человек остались без электричества, известно о минимум двух погибших.

А в сентябре из-за наводнений в Турции тоже погибли двое. Вода затопила улицы и дома в двух районах Стамбула. Из-за непогоды 12 человек застряли в районе отеля-бунгало в долине Шишли. Министр внутренних дел Турции отметил, что поисково-спасательными группами удалось спасти 6 человек.

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