RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поезда из Киева задерживаются из-за ракетных ударов: список

Фото: В движении поездов возможны задержки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

Массированные обстрелы столицы Украины российской армией повлекли за собой перебои в железнодорожных перевозках. Часть рейсов задержится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал перевозчика.

"Укрзализныця" объявила о задержке минимум трех поездов. В свою очередь 80% из тех, которые сейчас в пути, продолжают курсировать в рамках утвержденного графика.

"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры имеем обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", – говорится в сообщении.

В настоящее время задерживаются три поезда из Киева:

  • №81/82 Киев – Ужгород
  • №712 Киев – Краматорск
  • №732 Киев – Днепр


Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

В результате атаки на Киев без света и воды осталась часть города. КГГА отчиталась о начале работы коммунальных служб на месте аварий для возобновления услуг. Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7 утра.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця