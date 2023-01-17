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Поезда из Херсона изменят свое расписание: новый график от УЗ

Фото: Укрзализныця предупредила об изменениях графика движения поездов из Херсона (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" изменила расписание движения поездов из Херсона. Новые графики начнут действовать с 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По данным Янушевича, с 20 января и далее по четным числам поезд №101/102 Херсон-Киев будет отправляться из Херсона в 10:06 и прибывать в столицу Украины в 20:22. Бесплатные эвакуационные вагоны в этом поезде отсутствуют.

Однако, по нечетным числам с 21 января и дальше будет ходить поезд №110/109 Херсон - Львов, который будет отправляться из Херсона в 14:27 и следовать через станции:

  • Николаев;
  • Шевченко;
  • Белая Церковь;
  • Винница;
  • Хмельницкий;
  • Тернополь.

Этот поезд будет иметь два бесплатных эвакуационных вагона и прибывать во Львов в 10:18.

Напомним, на днях "Укрзализныця" объявила о запуске первого скоростного поезда из Киева в Черкассы.

Ранее мы писали, что с 18 января УЗ планирует вернуть пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией.

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УкрзализныцяХерсонпотяг