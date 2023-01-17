Поезда из Херсона изменят свое расписание: новый график от УЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По данным Янушевича, с 20 января и далее по четным числам поезд №101/102 Херсон-Киев будет отправляться из Херсона в 10:06 и прибывать в столицу Украины в 20:22. Бесплатные эвакуационные вагоны в этом поезде отсутствуют.

Однако, по нечетным числам с 21 января и дальше будет ходить поезд №110/109 Херсон - Львов, который будет отправляться из Херсона в 14:27 и следовать через станции:

Николаев;

Шевченко;

Белая Церковь;

Винница;

Хмельницкий;

Тернополь.

Этот поезд будет иметь два бесплатных эвакуационных вагона и прибывать во Львов в 10:18.