Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

Министр отметил, что это первый новый автомобильный переход между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

"Для региона это третий автомобильный пункт пропуска с Румынией. Дополнительный маршрут для людей и бизнеса, возможность перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующие переходы", - добавил Калашник.

Особое значение новый пункт пропуска имеет для жителей Солотвинской общины, где находится Белая Церковь.

Там живет большое сообщество этнических румын, многие семьи имеют родных по другую сторону границы. Новый переход облегчит поездки к близким.

Фото: на границе с Румынией заработал новый пункт пропуска (t.me/Mykola_Kalashnyk)

На первом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки.

Для его запуска с украинской стороны выстроили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынские партнеры построили пункт пропуска и новый мост через Тису.



Движение открыли на временной инфраструктуре, чтобы люди могли использовать переход уже сейчас. Это первая очередь проекта. Далее планируем строительство полноценного комплекса для пропуска грузовиков и автобусов.

После завершения работ он дополнительно сможет оформлять до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в сутки.