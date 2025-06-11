Поезд опоздал или отменили? Как вернуть деньги или получить компенсацию - инструкция

Если ваш поезд прибыл с задержкой или был отменен, вы имеете право требовать возврат средств или компенсацию.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
По словам юристки, если поезд задерживается более чем на час или отменяется, пассажир может вернуть деньги за неиспользованный билет. Это предусмотрено пунктом 19.16 Правил перевозок, утвержденных Минтрансом.
Также в случае отмены рейса пассажир имеет право без доплаты воспользоваться другим поездом этого же перевозчика.
Если из-за задержки поезда вы не успели на другой поезд, перевозчик должен (при наличии маршрута) организовать вам доставку к месту назначения. Если этого не сделано, можно обратиться в суд с требованием компенсации за сорванную поездку.
Для того, чтобы получить компенсацию, пассажиру нужно:
Адвокат советует прежде всего обращаться к представителю перевозчика на вокзале, чтобы подобрать другой рейс, который доставит вас в пункт назначения. Судебный процесс - крайний вариант, если другие пути не дали результата.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запускает новый поезд №228/227 "Ивано-Франковск - Краматорск", который соединит 9 областей Украины. Маршрут будет иметь гуманитарное, социальное и стратегическое значение, особенно для военных, переселенцев и их семей. Первые рейсы стартуют 29-30 июня. Билеты будут в продаже за 20 дней до отправления.
Также мы писали, что "Укрзализныця" подготовила более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами к летней жаре. В международных вагонах установили более мощные аккумуляторы, а некоторые плацкартные вагоны впервые оборудовали промышленными кондиционерами. Найти такие вагоны можно по пометке "снежинки" при покупке билетов.
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