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Мощности будут увеличиваться: Камышин о серийном производстве аналогов "Шахедов"

Украина, Среда 27 декабря 2023 21:27
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Мощности будут увеличиваться: Камышин о серийном производстве аналогов "Шахедов" Архивное фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский, Юлия Акимова

В Украине началось серийное производство аналогов "Шахедов", мощности будут только расти.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он уточнил, что сейчас украинский военно-промышленный комплекс выпускает лишь десятки дронов-камикадзе. Камышин заверил, что в дальнейшем мощности будут только расти.

"Государство с 2016 года имело разработки, которые почему-то не выпускались. Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками", - сказал он.

Министр добавил, что в следующем году Вооруженные силы Украины могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на более 1000 километров.

Производство дронов в Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют сделать миллион дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет только о FPV-дронах. По словам чиновника, заводы в Украине готовы производить боеприпасы для миллиона дронов, которые планируют передать украинским защитникам в 2024 году.

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