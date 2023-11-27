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Чем опасны южные циклоны зимой: разъяснение Укргидрометцентра

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 14:58
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Чем опасны южные циклоны зимой: разъяснение Укргидрометцентра Фото: циклон покинул Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глубокий южный циклон уже покинул территорию Украины. Это был не самый сильный циклон по количеству снега, но достаточно мощный по ветру.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Южные циклоны зимой приносят самую большую непогоду в Украине. Они могут двигаться с севера Балкан или образовываться над Черным морем и перемещаться на территорию Украины", - сообщила она.

Циклон 26-27 ноября был достаточно мощным и глубоким, охватив непогодой большинство областей, кроме западных, где были небольшие осадки. В северных, центральных и южных областях осадки были в виде дождя и снега, на востоке - снега.

"Были значительные осадки, больше всего в полосе, которая тянется от Одесской и Николаевской в Черниговскую и Сумскую области. Также отмечались порывы ветра 17-23 м/с, самый сильный в Вилково в Одесской области - 35 м/с", - сказала она.

Там, где был снег, наблюдались метели, снежные заносы, это Одесская область, Черкасская, Черниговская. Снежный покров образовался от 10 до 27 см. "Это не самый большой снег, по количеству осадков этот циклон не превзошел тот, который был 23 марта 2013 года, когда засыпало Киев. Но это был мощный по ветру циклон", - сообщила она, отметив, что в Крыму волны достигали 8 метров.

Голеня также сообщила, что циклон уже покинул территорию Украины, хотя на северо-востоке еще продолжаются снег и метели.

Южные циклоны

По данным Укргидрометцентра, обычно южные циклоны приходят в Украину два-три раза в течение зимы. "Это бывает по-разному, за зиму два-три, до пяти. Но бывают такие годы, когда бывает семь-восемь. Бывает и один в году", - пояснила Голеня.

Напомним, в воскресенье 26 ноября часть восточной Европы накрыл южный циклон с Черного моря. Утром понедельника, 27 ноября, без света в Украине оставались 2576 населенных пунктов, более 2 тысяч из которых из-за непогоды.

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