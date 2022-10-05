Мощный сигнал. Зеленский объяснил, зачем запускать создание спецтрибунала для РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном совете Франции в Париже.

"Когда мы создадим спецтрибунал по поводу российской агрессии, уже сам факт подготовки обвинительных актов и выдача ордеров на арест тех, кто планировал и приказал начать эту агрессию, будет самым мощным сигналом всем другим потенциальным агрессорам в мире, - сказал он. - В мире, где война неизбежно наказывается, а виновные привлекаются к ответственности. Что право действует и властвует всегда закон, а человечность гарантированно защищена".

По словам президента, необходимо создать спецтрибунал для защиты и гарантий мира в мире.

"Право может гарантировать мир и справедливость. Может гарантировать всем. Но, если мы создадим необходимый институт", - добавил Зеленский.