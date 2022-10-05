Потужний сигнал. Зеленський пояснив, навіщо запускати створення спецтрибуналу для РФ

Створення спецтрибуналу проти Росії стане потужним сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на виступ президента України Володимира Зеленського у Конституційній раді Франції в Парижі.
"Коли ми створимо спецтрибунал щодо російської агресії, вже сам факт підготовки обвинувальних актів і видача ордерів на арешт тих, хто планував та наказав розпочати цю агресію, буде найпотужнішим сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі, - сказав він. - У світі, де війна неминуче карається, а винні притягуються до відповідальності. Що право діє і панує завжди закон, а людяність гарантовано захищена".
За словами президента, необхідно створити спецтрибунал саме для захисту та гарантій миру у світі.
"Право може гарантувати мир та справедливість. Може гарантувати для всіх. Але, якщо ми створимо необхідний інститут", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, наприкінці вересня послам тридцяти держав було представлено проект зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.
Детальніше про ідею спецтрибуналу для Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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