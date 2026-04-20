Мощность 270 Вт и защита от головокружения: Honor представила игровой флагман WIN H9

Ключевым техническим преимуществом Honor WIN H9 стал 16-дюймовый LCD-дисплей с поддержкой технологии 3D Game Anti-Dizziness. Разработчики объясняют: это уникальное аппаратно-программное решение разработано для того, чтобы устранить головокружение, которое часто возникает у игроков во время быстрых поворотов камеры в шутерах или гонках.

Экран имеет пиковую яркость 500 нит и частоту обновления 300 Гц - это обеспечивает плавность движений и снижает нагрузку на вестибулярный аппарат.

Рекордная мощность и "реактивное" охлаждение

Суммарное энергопотребление центрального и графического процессоров в Honor WIN H9 достигает 270 Вт. Для стабильного отвода такого объема тепла инженеры применили уникальную систему с шестью вентиляторами. Четыре из них - это компактные 21-мм модели, способные разгоняться до рекордных 20 тысяч оборотов в минуту.

Такая конструкция позволила улучшить поток воздуха на 10% и повысить лимит потребления на 20 Вт (по сравнению с моделью прошлого поколения). При этом температура рабочей панели (клавиатуры) снизилась на 2 °C, а уровень шума под нагрузкой не превышает комфортные 38 дБА.

ИИ-разгон и прирост производительности

Качественный отвод тепла позволил Honor внедрить интеллектуальные функции Gaming Turbo X и Phantom Engine. Опираясь на ИИ, система динамически разгоняет "железо" в зависимости от типа задач.

Согласно тестам производителя, это дает следующие результаты:

В играх : наблюдается рост средней частоты кадров (FPS) на 6%;

: наблюдается рост средней частоты кадров (FPS) на 6%; В профессиональном ПО: время экспорта проектов в AutoCAD 3D сокращается на 18%.

Параллельно с флагманом выйдет модель WIN H7. Она ориентирована на массовый сегмент и получит традиционную систему с четырьмя выхлопными отверстиями. Устройство будет работать на базе Core i7-14650HX и RTX 5060.

Экосистема гаджетов и дата релиза

Новые ноутбуки серии WIN поддерживают технологию MagicRing - это позволяет им мгновенно синхронизироваться с планшетами MagicPad и смартфонами бренда Honor.

Официальная презентация Honor WIN H9 в Китае запланирована уже на 23 апреля. На мероприятии компания раскроет финальные цены и планы по выходу на международные рынки.