Мощные бури ударили по США: разрушенные дома, обесточенные города и жертвы

Сильные штормы, ударившие по северо-востоку США, вызвали ураганные порывы ветра, ливни и массовые отключения электроэнергии. В Пенсильвании и Огайо зафиксировали ветер скоростью до 143 км/ч.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The FOX Weather .

Смертельная непогода охватила США

Штормовой фронт принес разрушительную погоду, охватившую значительную часть страны в течение нескольких дней. В воскресенье стихия достигла своей кульминации, оставив после себя по меньшей мере 40 погибших. Больше всего пострадал штат Миссури, где официально подтверждено 12 смертей. Жертвы также есть в Миссисипи, Арканзасе и Алабаме.

Кроме того, пылевые бури в центральных штатах США привели к масштабным авариям. В результате столкновения нескольких автомобилей на автомагистрали I-70 между Канзасом и Колорадо погибли восемь человек. В Техасе еще четыре человека стали жертвами ДТП из-за сильного ветра и низкой видимости.

Шторм вызвал хаос в городах

Ураганный ветер сорвал крыши домов, повалил деревья и линии электропередач. Без света остались более 165 тысяч жителей Пенсильвании. Массовые отключения также зафиксированы в Огайо, Западной Вирджинии, Вирджинии и Северной Каролине.

В Северной Каролине торнадо нанесло значительные разрушения в городе Гертфорд, где повреждены 13 мобильных домов. Три человека получили травмы. В Мэриленде сильный ветер повалил дерево на автомобиль, но водитель чудом выжил.

Штормы также вызвали задержки авиарейсов в Вашингтоне, Филадельфии, Нью-Йорке, Орландо и Тампе.

Всего под угрозой непогоды оказались более 64 миллионов американцев - от Флориды до Нью-Йорка. Предупреждения о торнадо действовали в центральной и восточной Северной Каролине и на юге Вирджинии.