Потужні бурі вдарили по США: зруйновані будинки, знеструмлені міста та жертви

Сильні шторми, що вдарили по північному сходу США, спричинили ураганні пориви вітру, зливи та масові відключення електроенергії. У Пенсильванії та Огайо зафіксували вітер швидкістю до 143 км/год.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The FOX Weather .

Смертельна негода охопила США

Штормовий фронт приніс руйнівну погоду, що охопила значну частину країни протягом кількох днів. У неділю стихія досягла своєї кульмінації, залишивши після себе щонайменше 40 загиблих. Найбільше постраждав штат Міссурі, де офіційно підтверджено 12 смертей. Жертви також є в Міссісіпі, Арканзасі та Алабамі.

Крім того, пилові бурі в центральних штатах США призвели до масштабних аварій. Унаслідок зіткнення декількох автомобілів на автомагістралі I-70 між Канзасом і Колорадо загинули вісім осіб. У Техасі ще чотири людини стали жертвами ДТП через сильний вітер і низьку видимість.

Шторм спричинив хаос у містах

Ураганний вітер зірвав дахи будинків, повалив дерева та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 165 тисяч жителів Пенсильванії. Масові відключення також зафіксовані в Огайо, Західній Вірджинії, Вірджинії та Північній Кароліні.

У Північній Кароліні торнадо завдало значних руйнувань у місті Гертфорд, де пошкоджено 13 мобільних будинків. Троє людей отримали травми. У Меріленді сильний вітер повалив дерево на автомобіль, але водій дивом вижив.

Шторми також викликали затримки авіарейсів у Вашингтоні, Філадельфії, Нью-Йорку, Орландо та Тампі.

Загалом під загрозою негоди опинилися понад 64 мільйони американців - від Флориди до Нью-Йорка. Попередження про торнадо діяли в центральній та східній Північній Кароліні та на півдні Вірджинії.