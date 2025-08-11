Мощная магнитная буря охватит всю Землю: самые опасные даты и как защититься от воздействия

Ближайшие дни, с 11 по 15 августа, обещают быть непростыми для многих людей на Земле. Ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая может повлиять на самочувствие, особенно у тех, кто страдает от хронических болезней или нервных расстройств.

РБК-Украина рассказывает, когда именно ожидаются пиковые магнитные бури, какие симптомы могут сопровождать эти дни и что стоит делать, чтобы сохранить здоровье.

Прогноз магнитных бурь с 11 по 15 августа

По данным NASA и NOAA, геомагнитная активность повысится утром 11 августа, достигнет пика 13 числа и будет держаться на повышенном уровне до 15 августа.

11 августа, понедельник - начало активного периода, ожидается буря красного уровня G1 (К-индекс 5), что уже может вызвать первые симптомы дискомфорта.

12 августа, вторник - пик магнитной бури G1 (К-индекс 5)

13 августа, среда - прогнозируется мощная магнитная буря уровня G2. Это наиболее опасный день, когда стоит максимально осторожно относиться к своему здоровью.

14 августа, четверг - активность снизится, но магнитные возмущения останутся на умеренном уровне (К-индекс 4)

15 августа, пятница - магнитосфера начнет успокаиваться, ожидаются слабые локальные магнитные бури (К-индекс 3)

Что такое магнитная буря и почему она влияет на нас

Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают облака заряженных частиц в космос. Через несколько дней эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания ее поля. Этот процесс и называют геомагнитной бурей.

Для большинства людей это влияние незаметно, но метеозависимые и больные сердцем, сосудами или с нервными расстройствами могут почувствовать ухудшение состояния.

Как распознать влияние магнитной бури

Симптомы могут быть разнообразными, но самые распространенные из них:

Головная боль и мигрень, особенно в висках и затылке

Перепады артериального давления

Головокружение и слабость

Ухудшение сна - бессонница или сонливость в течение дня

Повышенная тревожность, раздражительность, перепады настроения

Учащенное сердцебиение, одышка

Усталость и общая апатия

Особенно внимательными стоит быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто имеет хронические заболевания.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь

Пейте много чистой воды - гидратация помогает избежать головной боли

Придерживайтесь режима сна и отдыха

Ограничьте потребление кофе, алкоголя, никотина

Избегайте стрессов и нервных перенапряжений

Планируйте важные дела на более благоприятные дни

Проводите больше времени на свежем воздухе, особенно по утрам.

Следите за своим здоровьем, принимайте лекарства по назначению врача

Влияют ли магнитные бури на технику

В периоды сильных бурь могут быть кратковременные перебои в работе спутников, GPS и мобильной связи. В повседневной жизни это обычно не заметно, но в авиации, энергетике и армии таких ситуаций избежать не удается.