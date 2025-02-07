"Нужно коня покупать". Россияне возмущены ударами Украины по НПЗ (перехват)

Российскому населению "не нравятся" удары украинских защитников по нефтеперерабатывающим заводам. Некоторые граждане РФ уже намереваются "покупать коня".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиоперехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
"46 процентов нефтеперерабатывающих заводов в России уничтожено на сегодняшний день. Вот так, надо коня куплять", - жалуется россиянин.
Также он упомянул об атаке украинских защитников на завод "Кремний Эл" в Брянской области. Такой завод является одним из крупнейших поставщиков микроэлектроники в системе военно-промышленного комплекса РФ.
"По Брянску попало шесть ракет. Шесть беспилотников по кремниевому заводу ("Кремний Эл" - ред.) остановлен завод. Шесть попало прямо по заводу", - добавляет гражданин РФ.
Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко писал о том, что за январь на российской территории были атакованы 25 объектов, которые важны для военно-промышленного комплекса России.
Среди них были нефтебазы, а также нефтеперерабатывающие заводы.
При этом, согласно данным СМИ, за прошлый год украинские защитники не менее 81 раза ударили по российским НПЗ и топливным базам.
Детально о том, почему такие удары по НПЗ являются важными, - в материале РБК-Украина.
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