"Нужно коня покупать". Россияне возмущены ударами Украины по НПЗ (перехват)

"46 процентов нефтеперерабатывающих заводов в России уничтожено на сегодняшний день. Вот так, надо коня куплять", - жалуется россиянин.

Также он упомянул об атаке украинских защитников на завод "Кремний Эл" в Брянской области. Такой завод является одним из крупнейших поставщиков микроэлектроники в системе военно-промышленного комплекса РФ.

"По Брянску попало шесть ракет. Шесть беспилотников по кремниевому заводу ("Кремний Эл" - ред.) остановлен завод. Шесть попало прямо по заводу", - добавляет гражданин РФ.