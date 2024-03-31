НБУ за последний месяц увеличил продажу долларов из резервов почти на 20%

Национальный банк Украины в марте 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,788 млрд долларов. Объем продаж был на 18,5% выше, чем феврале (1,509 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ продал на межбанке 5,830 млрд долларов.

В марте Украина получила значительный объем международной помощи - около 9 млрд долларов. В то время как в январе всего 400 млн долларов, а в феврале 800 млн долларов. По оценкам Минфина, Киеву нужно прядка 3 млрд долларов в месяц. Это означат, что международные резервы, которыми управляет НБУ, в марте резко увеличатся и обновят исторический максимум.

Курс доллара в марте

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен.

Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта - 39,34 грн/доллар. В конце месяца курс немного снизился.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за март вырос на 80 копеек до 39,45 грн/доллар.

Межбанк

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября 2023 года НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%). НБУ в начале октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,6 млрд долларов.

Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.