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Нужно быть осторожными. Власти обратились к жителям Херсона с важной просьбой

Фото: жителей Херсона просят в ближайшие дни особенно позаботиться о своей безопасности (kurs.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителей Херсона и других населенных пунктов правобережной части области призывают в ближайшие дни особенно позаботиться о своей безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"В ближайшие дни нужно соблюдать максимальную осторожность! Минимизировать передвижение по городу, не касаться каких-либо подозрительных предметов, в том числе брошенного транспорта и техники орков. Не пытайтесь входить в административные здания и места бывшей дислокации орков, это может быть опасно", - написал он.

Напомним, сегодня стало известно об освобождении еще нескольких населенных пунктах в Херсонской области. Тем временем в сети уже появились кадры из Херсона, на которых видно украинских бойцов.

Стоит отметить, что перед своим отступлением российские войска пытались максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Также не исключино, что оккупанты заминировали некоторые объекты в регионе.

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