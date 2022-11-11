Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, - Генштаб

Враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

При этом российские захватчики продолжают грабить населенные пункты.

Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей.

В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и другие элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения.

В среду Силы обороны освободили: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Сообщается, что наступательные действия на Херсонском направлении продолжаются. В Генштабе пообещали "из соображений безопасности операции", официально обнародовать результаты действий военных со временем.

Также за минувшие сутки, 10 ноября, Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелов подразделений Сил обороны вдоль всей линии соприкосновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратьевка на Сумщине;

- из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратьевка на Сумщине; на Слобожанском направлении - из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Анискино, Ольховатка;

- из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Анискино, Ольховатка; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;

- из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское; на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

- из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск; на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;

- из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусиевка Днепропетровской области.

Напомним, что вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

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