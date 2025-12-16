ua en ru
Нужно переходное законодательство: омбудсмен рассказала о плане восстановления образования на ВОТ

Вторник 16 декабря 2025 14:37
UA EN RU
Нужно переходное законодательство: омбудсмен рассказала о плане восстановления образования на ВОТ Фото: Дети в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Для возобновления работы учебных заведений на будущих деоккупированных территориях Украине понадобится переходное образовательное законодательство, в частности относительно постепенного возвращения к преподаванию на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью образовательного омбудсмена Надежды Лещик "Интерфакс-Украина".

Постепенный переход на украинский язык

По словам омбудсмена, в регионах, которые находятся под оккупацией более десяти лет, большинство населения не владеет украинским языком на достаточном уровне. Поэтому первый этап после деоккупации должен включать интенсивное изучение украинского педагогами и учениками

Первый год должен быть посвящен только языковым курсам. Только через год-два можно вводить преподавание отдельных предметов на украинском, - пояснила Лещик.

Она отметила, что переход должен быть постепенным - от языковой адаптации к частичному, а затем и полному переходу на государственный язык.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия в течение лет системно влияла на национальную идентичность граждан на оккупированных территориях. Поэтому после деоккупации нужны инструменты для восстановления украинского культурного и гражданского сознания.

Будут ли признавать педагогов коллаборационистами

Лещик отметила, что вопрос ответственности директоров и педагогов, которые работали в оккупационных учебных заведениях, является сложным и не имеет международных аналогов после Второй мировой войны.

Она подчеркнула, что делать общие выводы невозможно - каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, ведь присутствие оккупационных войск само по себе создает принуждение к сотрудничеству.

Работа с людьми, которые оставались на оккупированных территориях, будет необходима. Важно учитывать контекст и обстоятельства, - отметила омбудсмен.

Ранее РБК-Украина писало, что ГУР обнародовало данные российских учителей, которые на временно оккупированных территориях Украины занимаются идеологическим "перевоспитанием" детей и внедрением российской пропаганды. Информацию о причастных лицах разместили на портале War&Sanctions в рамках фиксации преступлений против украинских детей и подготовки к привлечению виновных к ответственности.

Также мы рассказывали, что на оккупированных территориях Запорожской области российские педагоги распространяют среди школьников фейки об украинских университетах, чтобы запугать молодежь и помешать поступлению в вузы в Украине. Цель такой пропаганды - удержать выпускников на оккупированной территории и ограничить их образовательные и жизненные возможности.

