Нужен прогресс в реформах. В Госдепе объяснили, от чего зависит поддержка Украины

По его словам, сейчас Украина получает помощь на фоне вторжения России.

"Наша помощь здесь из-за того, что в Украине было совершено незаконное вторжение, из-за того, что Украина является демократией, из-за того, что Украина проводит реформы для улучшения своей демократии", - рассказал он.

Однако, по его словам, для дальнейшей помощи Украина должна иметь прогресс во всех элементах реформ. Он отметил, что именно выполнение реформ является ключевой частью поддержки Украины, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, во всех членах G7.

"Условие заключается в видении большего прогресса в укреплении независимых следственных органов, укреплении институтов, разрешающих споры, будь то суды, налоговые и таможенные службы, чтобы все они могли выполнять свою работу объективно или вмешательство. И правительство обязано это сделать . Сегодня я встретился с парламентариями. Они обязаны продолжать эту программу.

Помощь США Украине

В конце прошлого года в Штатах заявили, что у них закончились деньги для поддержки Украины. В феврале этого года Сенат одобрил законопроект, включавший выделение средств в помощь Украине в размере 60 млрд долларов.

Однако тогда Палата представителей не смогла рассмотреть этот документ из-за отказа спикера Палаты Майка Джонсона выносить его на голосование.

Но уже 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Теперь этот вопрос должен рассмотреть американский Сенат во вторник, 23 апреля, а затем подписать президент США Джо Байден.

Больше об инициативе Джонсона и его шансах пройти Конгресс - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.