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Потрібен прогрес у реформах. У Держдепі пояснили, від чого залежить підтримка України

Фото: Джеймс О’Браєн, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

Майбутня допомога Україні від країн-партнерів буде залежати від того, наскільки будуть запроваджені та діятимуть реформи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі із журналістами в Києві розповів помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн.

За його словами, наразі Україна отримує допомогу на фоні вторгнення Росії.

"Наша допомога тут через те, що в  Україну було скоєно незаконне вторгнення, через те, що Україна є демократією, через те, що Україна проводить реформи для поліпшення своєї демократії", - розповів він.

Однак за його словами, для подальшої допомоги Україна повинна мати прогрес у всіх елементах реформ. Він зауважив, що саме виконання реформ є ключовою  частиною підтримки України як у Європі, так і у Сполучених Штатах, у всіх членах G7.

"Умова полягає в баченні більшого прогресу у зміцненні незалежних слідчих органів, зміцненні інституцій, які вирішують спори, чи то це суди, податкові та митні служби, щоб усі вони могли виконувати свою роботу об'єктивно або втручання. І уряд зобов'язаний це зробити. Сьогодні я зустрівся з парламентарями. Вони зобов'язані продовжувати цю програму. Тож ми продовжимо працювати над цим", - заявив О’Браєн.

Допомога США Україні 

Наприкінці минулого року у Штатах заявили, що у них закінчились гроші для підтримки України.У лютому цього року Сенат схвалив законопроект, який включав виділення коштів на допомогу Україні в розмірі 60 млрд доларів.

Однак тоді Палата представників не змогла розглянути цей документ через відмову спікера Палати Майка Джонсона виносити його на голосування.

Але вже 20 квітня Палата представників США схвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Тепер це питання має розглянути американський Сенат у вівторок, 23 квітня, і потім підписати президент США Джо Байден.

Більше про ініціативу Джонсона та її шанси пройти Конгрес - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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