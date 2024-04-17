Что предлагает спикер Джонсон по помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США

В начале недели спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с собственной инициативой по помощи Украине, Израилю и Тайваню, разделив эти вопросы на разные законопроекты. И пока Конгресс ждет соответствующие документы, Белый дом и демократы уже выразили свое отношение к идее спикера Палаты. Что предлагает Джонсон и есть ли шансы на поддержку его идеи в Конгрессе, – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались заявления американских чиновников и конгрессменов и публикации The Hill и Axios.

Содержание

Инициатива Джонсона

Разговоры о разделе помощи союзникам США на отдельные пакеты начались сразу же после нападения Ирана на Израиль. Поскольку объединенный законопроект с помощью Киева и Тель-Авива находился в тупике в Палате представителей США, конгрессмены-республиканцы стали призывать к срочному рассмотрению вопроса Израиля отдельно от Украины.

Демократы и администрация президента США были категорически против разделения помощи и требовали, чтобы Палата представителей наконец-то рассмотрела объединенный законопроект, который еще в феврале был поддержан Сенатом.

"Мы будем против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль", – говорил представитель президентской администрации Джон Кирби на брифинге для журналистов в Белом доме.

Но, несмотря на критику, в понедельник спикер Джонсон на заседании конференции республиканцев в Палате представителей анонсировал собственную инициативу по четырем отдельным законопроектам по Украине, Израилю, Тайваню, а также вопросам национальной безопасности США.

Пока неизвестно, что будет в законопроектах Джонсона. Ожидалось, что документы будут внесены в Конгресс во вторник, 17 апреля, но тексты до сих пор так и не опубликованы.

Однако американское издание The Hill раскрыло определенные детали о четвертом законопроекте – о национальной безопасности США. Несмотря на название, положения предполагаемого документа касаются не только нацбезопасности, а скорее направлены на задабривание республиканцев.

Так, законопроект Джонсона, предположительно, будет предлагать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи, а также конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи.

В то же время инициатива Джонсона не будет содержать положений по усилению границы США с Мексикой. Вопрос границы был тем "краеугольным камнем", который завел объединенный законопроект о помощи в тупик, и его отсутствие в инициативе Джонсона уже начало вызывать недовольство среди радикальных трампистов-республиканцев.

Однако ожидается, что Джонсон вынесет все четыре законопроекта на рассмотрение под одной процедурной нормой, которая позволит конгрессменам вносить свои правки. Это несет в себе риск затягивания процесса. Хотя это и не гарантия, что правки будут одобрены. Также есть надежда, что все четыре законопроекта будут проголосованы одним пакетом, а не поочередно. Но, как говорил сам Джонсон на пресс-конференции во вторник, дискуссии по этому поводу продолжаются.

Есть и другой вариант: за каждый проект (Украина, Израиль, Тайвань, TikTok и конфискация) Палата представителей проголосует отдельно, но в Сенат их передадут единым пакетом. Идея состоит в том, чтобы сенаторы не могли выбирать себе отдельные нормы, которые они готовы поддержать, а проголосовали бы за один пакет.

Джонсон выступил с собственной инициативой о помощи Украине (фото: Getty Images)

Поддержит ли Конгресс

Еще буквально несколько дней назад демократы в Конгрессе и Белом доме были категорически против разделения помощи Израилю и Украине, понимая, что республиканцы могут просто "кинуть" и нарушить любое возможное соглашение по отдельному рассмотрению этих вопросов. Но вчера их риторика резко изменилась.

Во время разговора с журналистами во вторник Кирби заявил, что "на первый взгляд" инициатива Джонсона отвечает запросам Белого дома.

"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера действительно поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", – сказал представитель Белого дома.

О готовности поддержать идею Джонсона заявили и лидеры демократов в Палате представителей, хотя выдвинули свое условие – законопроекты Джонсона должны содержать ключевые пункты сенатского документа с помощью для Украины, Израиля и Тайваня.

"Главное – это содержание законопроекта. Содержание имеет значение", – подчеркивал член Палаты представителей и лидер демократического кокуса Пит Агилар.

Важным сигналом стала поддержка инициативы Джонсона со стороны глав важных комитетов Палаты представителей. Это свидетельствует о том, что республиканцы готовы одобрить законопроекты спикера Палаты, даже если "трамписты" будут против.

Конгрессмены ждут, когда Джонсон внесет свои законопроекты (фото: Getty Images)

Когда будет голосовать Конгресс

Пока невозможно точно назвать дату голосования в Конгрессе по этой инициативе Джонсона. Это зависит от того, когда будут представлены тексты законопроектов. Ожидалось, что документы будут внесены в Конгресс во вторник, но этого не произошло.

Однако, как заявлял сам Джонсон, после внесения законопроектов в Палату у конгрессменов будет 72 часа на ознакомление с ними. А значит, голосование состоится не раньше, чем через трое суток после появления текстов.

Если Джонсон внесет законопроекты сегодня, 17 апреля, Палата вряд ли успеет рассмотреть их на этой неделе, поскольку конгрессмены в пятницу отправляются работать в своих округах. Этот перерыв в заседаниях, согласно графику работы Палаты представителей, продлится до 29 апреля. Но, конечно, нельзя исключать, что Джонсон может инициировать продление работы Палаты.

Тем более время играет персонально против Джонсона. Недовольная его действиями на этой неделе ультрарадикальная "трампистка" Марджори Тейлор Грин (потенциальный кандидат в вице-президенты от республиканцев, в паре с Трампом) актуализировала свою инициативу по отставке Джонсона.

По регламенту Палаты, вынести отставку спикера на голосование может один-единственный конгрессмен, но к Грин уже присоединился ее коллега-республиканец Томас Месси.

Дело в том, что резолюции об отставке не нуждаются в предварительном внесении в повестку дня Палаты. Если Грин решит превратить свои угрозы в реальные действия, голосование за отставку Джонсона может состояться еще до того, как конгрессмены доберутся до голосования за выделение помощи Украине и сопутствующие законопроекты.

По общему правилу, меньшинство в Палате представителей не помогает спикеру от большинства удержаться в кресле. Однако в этом случае может быть исключение – многие демократы выражают готовность подставить плечо Джонсону.

Но эти обещания спикер не может воспринимать как гарантию, особенно если Палата до тех пор не доберется до рассмотрения законопроектов о помощи, отмечает Axios. Демократы не без основания опасаются "кидка" от Джонсона – если они его спасут от отставки, а он потом сорвет голосование по Украине.

Отсчет времени идет буквально на часы, ведь и Палата представителей, и Сенат должны успеть рассмотреть все законопроекты, прежде чем пойдут на очередной недельный перерыв. А как показывает практика, затягивание с принятием подобных политически чувствительных проектов приводит к их "засорению" правками и, наконец, срыву всех договоренностей.