Нужен план Б: что делать Украине при нехватке финансовой помощи на фоне затяжной войны

В случае дефицита внешнего финансирования Национальный банк Украины будет вынужден прибегать к более жестким монетарным мерам. Кроме того, Киеву нужно выполнять свои обязательства, чтобы получить уже обещанное.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЭС.

План действий на случай нехватки помощи

"Наш базовый сценарий отражает наше видение, что мы будем делать в случае, когда эта потребность будет закрыта и оправдаются все другие предположения. Конечно, такого никогда не происходит", - отметил Николайчук.

Он напомнил, что Украина уже сталкивалась с проблемами нестабильного финансирования. "Это были периоды, когда помощи не хватало, например, в начале 2023 года, когда была нарушена ритмичность поступлений", - сказал он. В таких условиях НБУ и Минфин нарабатывали совместные решения для избежания финансовых разрывов.

Кроме того, в 2023-2024 годах Министерству финансов приходилось активнее привлекать средства на внутреннем рынке. Со своей стороны НБУ рассматривал механизмы использования обязательных резервов для повышения потенциала заимствований.

"У нас есть определенные планы действий на случай ситуации, если международной помощи будет недостаточно", - подчеркнул Николайчук.

Последствия жесткой политики

В то же время он предостерег: ужесточение монетарной, регуляторной или фискальной политики будет иметь свои последствия. "Все имеет свою цену. К сожалению, у нас не существует бесплатного обеда", - заявил представитель НБУ.

По его словам, без обещанной помощи Украина будет вынуждена проводить более жесткую монетарную политику и активнее поддерживать бюджет различными инструментами.

Финансовые риски и план Б

Среди главных рисков Николайчук назвал не только "черные квадратики" в бюджете - то есть неидентифицированные источники финансирования, - но и необходимость соблюдения договоренностей с международными партнерами.

"Нам важно обеспечить выполнение обязательств перед международными партнерами для получения и реализации уже предоставленных заверений", - отметил он.

На фоне продолжающейся войны существуют риски роста потребностей в финансировании в случае реализации дополнительных угроз безопасности. "Мы должны быть готовы к развитию подобных сценариев и тоже иметь определенный план Б", - подытожил Николайчук.