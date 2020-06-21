Споживчі настрої українців покращилися через припинення жорсткого карантину

Індекс споживчих настроїв в Україні в травні 2020 року склав 76,3 п. У порівнянні з квітнем індекс зріс на 10,1 п.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного стану зріс на 5,9 п., склавши 57,4. Індекс економічних очікувань у травні зріс на 12,9 п. та склав 90,7.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 151,8, що на 17,1 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань знизився - 165,4, що на 7,2 п. нижче за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 10,3 п. - до значення 136,5.

"Індекс споживчих настроїв зріс у травні і повернувся на рівень березня 2020 року. Головним чинником зростання є покращення очікувань щодо особистого матеріального становища, що, ймовірно, пов'язано із припиненням жорсткого карантину. Водночас оцінки поточного особистого матеріального становища та доцільності робити великі покупки залишаються низькими та не повернулись на докарантинний рівень", - коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, найбільш серйозною проблемою українці вважають високу вартість життя та низькі зарплати.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.