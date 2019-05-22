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Споживчі настрої українців покращилися завдяки виборам

Новини » Вибори 2019    22.05.2019 - 16:31
Споживчі настрої українців покращилися завдяки виборам
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час виборів українці традиційно сподіваються на краще

Індекс споживчих настроїв в Україні в квітні 2019 року склав 71,6, що на 6,3 п. більше, ніж у березні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, Індекс поточного становища (ІПС) зріс на 4,1 п., склавши 65,2. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні зріс на 7,8 п. та склав 75,9.

Квітневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 109,9 п.,що нижче за показник минулого місяця на 19,1 п. Індекс інфляційних очікувань знизився - до 177,9, що на 6,6 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців також покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 7,6 п. - до значення 143,6.

"Історія дослідження споживчих настроїв в Україні свідчить, що вибори нового президента щоразу викликають зростання загального індексу на 8 відсоткових пунктів порівняно до попереднього місяця. Найбільший приріст кожного разу має індекс очікувань розвитку економіки впродовж найближчого року та, відповідно, індекс очікуваних змін особистого доходу. При цьому очікування щодо розвитку економіки у наступні 5 років зростають меншою мірою. Особливість результатів квітня 2019 року полягає у тому, що оптимізм щодо нового президента поєднується з оптимістичною оцінкою поточних доходів", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців покращилися завдяки виборам

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GfK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Міжнародні фінансові організації прогнозують уповільнення зростання економіки України в 2019 році. МВФ прогнозує зростання на 2,7%, Світовий банк на 2,7%, ЄБРР - на 2,5%.

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