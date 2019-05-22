Потребительские настроения украинцев улучшились благодаря выборам

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время выборов украинцы традиционно надеются на лучшее

Индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2019 года составил 71,6, что на 6,3 п. больше, чем в марте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, Индекс текущего положения (ИТП) вырос на 4,1 п., составив 65,2. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле вырос на 7,8 п. и составил 75,9.

Апрельский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,9 п.,что ниже показателя прошлого месяца на 19,1 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился - до 177,9, что на 6,6 п. меньше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,6 п. - до значения 143,6.

"История исследования потребительских настроений в Украине свидетельствует, что выборы нового президента каждый раз вызывают рост общего индекса на 8 процентных пунктов по сравнению к предыдущему месяцу. Наибольший прирост каждый раз имеет индекс ожиданий развития экономики в течение ближайшего года и, соответственно, индекс ожидаемых изменений личного дохода. При этом ожидания относительно развития экономики в последующие 5 лет растут в меньшей степени. Особенность результатов апреля 2019 года заключается в том, что оптимизм в отношении нового президента сочетается с оптимистичной оценкой текущих доходов", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследования потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его осуществляет Info Sapiens.

Международные финансовые организации прогнозируют замедление роста экономики Украины в 2019 году. МВФ прогнозирует рост на 2,7%, Всемирный банк-на 2,7%, ЕБРР - на 2,5%.