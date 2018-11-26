Споживчі настрої українців у жовтні значно погіршилися, - GfK

Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Індекс впав до рівня початку 2018 року

Індекс споживчих настроїв (ІСН) у жовтні 2018 року склав 56,9, що на 5,7 п. менше, ніж у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine.

За даними дослідження, індекс поточного становища опустився на 4,5 п., індекс поточного становища опустився на 4,5 п., зупинившись на позначці 56. Складові цього індексу зазнали таких змін: індекс поточного особистого матеріального стану склав 46,6, що на 2,8 п. нижче від вересневого рівня цього індексу; індекс доцільності великих покупок зменшився на 6,2 п. та встановився на позначці 65,3.

Індекс економічних очікувань у жовтні зменшився на 6,6 п. та склав 57,5.

У жовтні дещо погіршилися очікування українців щодо безробіття: показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 136,2, це більше показника минулого місяця на 2,3 п. Індекс інфляційних очікувань лишився майже незмінним - 190,3, що на 0,1 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 8,1 п. до значення 162,2.

"У жовтні індекс споживчих настроїв зменшився до рівня початку 2018 року. Найбільшого падіння зазнав індекс очікувань розвитку економіки у найближчому році, що позначилось на зниженні індексу доцільності робити великі покупки. Водночас споживачі відкоригували девальваційні очікування: індекс очікувань девальвації зменшився після різкого росту у серпні-вересні", - коментують аналітики GfK Ukraine.

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Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 порівняно з вереснем зріс на 1,7%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в. п. і становить мінус 4,4%.