ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Споживчі настрої українців у жовтні значно погіршилися, - GfK

Новини » Економіка    26.11.2018 - 14:45
Споживчі настрої українців у жовтні значно погіршилися, - GfK
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Індекс впав до рівня початку 2018 року

Індекс споживчих настроїв (ІСН) у жовтні 2018 року склав 56,9, що на 5,7 п. менше, ніж у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine.

За даними дослідження, індекс поточного становища опустився на 4,5 п., індекс поточного становища опустився на 4,5 п., зупинившись на позначці 56. Складові цього індексу зазнали таких змін: індекс поточного особистого матеріального стану склав 46,6, що на 2,8 п. нижче від вересневого рівня цього індексу; індекс доцільності великих покупок зменшився на 6,2 п. та встановився на позначці 65,3.

Індекс економічних очікувань у жовтні зменшився на 6,6 п. та склав 57,5.

У жовтні дещо погіршилися очікування українців щодо безробіття: показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 136,2, це більше показника минулого місяця на 2,3 п. Індекс інфляційних очікувань лишився майже незмінним - 190,3, що на 0,1 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 8,1 п. до значення 162,2.

"У жовтні індекс споживчих настроїв зменшився до рівня початку 2018 року. Найбільшого падіння зазнав індекс очікувань розвитку економіки у найближчому році, що позначилось на зниженні індексу доцільності робити великі покупки. Водночас споживачі відкоригували девальваційні очікування: індекс очікувань девальвації зменшився після різкого росту у серпні-вересні", - коментують аналітики GfK Ukraine.

Споживчі настрої українців у жовтні значно погіршилися, - GfK

www.gfk.com

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 порівняно з вереснем зріс на 1,7%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в. п. і становить мінус 4,4%.

Фундаментальний інфляційний тиск залишається значним, - НБУ Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні за останні вісім років
Новини України потребителиінфляціядевальвация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся