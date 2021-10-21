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Українці назвали головні причини економічної кризи

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 10:39
Українці назвали головні причини економічної кризи Фото: причиною кризи є корупція та некомпетентність влади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У якості головних причин поточної економічної кризи українці найчастіше називають високий рівень корупції (42,1%) та некомпетентність влади (31,2%). Про пандемію коронавірусу говорять 12,1%, а про війну на Донбасі - 8,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Українці назвали головні причини економічної кризи

У середині жовтня 2021 року більшість респондентів - 55,5% - вважають, що фінансове становище їхньої родини за останні 2 роки погіршилося. Про покращення говорять 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.

Українці назвали головні причини економічної кризи

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, економіка України відновлюється у два рази повільніше, ніж падала у 2020 році. За оцінкою Мінекономіки, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-серпень 2021 року становило 2,9%. Це у два рази менше, ніж падіння за аналогічний період минулого року (5,7%).

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