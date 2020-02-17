Споживчі настрої українців погіршилися на початку року

Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2020 року склав 89,0 п., що на 3,1 п. нижче, ніж у грудні 2019 року. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища зменшився на 6,0 п., склавши 79,0. Індекс економічних очікувань знизився на 1,2 п. та склав 95,7.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 118,8, що на 5,2 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань стабільний - 180,9, що на 0,3 п. вище за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 19,4 п. - до значення 131,7.

"У січні 2020 року найбільшого зниження (на 6 в.п.) зазнали індекси поточного особистого доходу, розвитку економіки у найближчий рік та доцільності робити великі покупки. Найбільш песимістичні настрої притаманні особам старшого віку (60 років та більше)", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічної спроможності населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п. Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.