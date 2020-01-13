Ділові очікування українського бізнесу різко погіршилися наприкінці 2019

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Індекс очікувань підприємців падав протягом четвертого кварталу 2019 року

Індекс очікувань ділової активності (ІОДУ), який розраховує Національний банк, у грудні 2019 року знизився на 0,5 п. п. до позначки 48,6 п. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

Таким чином, ділові очікування погіршувалися три місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.

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"Підприємства всіх секторів, залучених до щомісячних опитування, песимістично оцінили економічні результати грудня. Це можна пояснити подальшим погіршенням зовнішньої кон'юнктури, а також сезонним зниженням ділової активності", - зазначили в НБУ.

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Національний банк України провів опитування 5 - 24 грудня 2019 року серед менеджерів 217 підприємств.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічних можливостей населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурій заявив, що на сьогоднішній день економіка України знаходиться в кращому стані за всі роки незалежності.