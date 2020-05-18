Споживчі настрої українців стрімко погіршуються

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці схильні вірити у короткостроковість кризи, але перейшли до обережної споживчої поведінки

Індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2020 року склав 66,2 п. У порівнянні з березням індекс впав ще на 6,8 п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного стану зменшився на 18,4 п., склавши 48,8. Індекс економічних очікувань незначно зріс на 0,9 п. та склав 77,8.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 168,9, що на 35,5 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань знизився - 172,7, що на 12,7 п. нижче за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 7,2 п. - до значення 146,8.

Як зазначають аналітики Info Sapiens, індекс споживчих настроїв втратив у другий місяць карантину ще 7 в.п. Ця втрата є невеликою у порівнянні із погіршенням споживчих настроїв у квітні порівняно до березня у європейських країнах. Зокрема, у Польщі та Угорщині падіння індексу сягнуло 37 в.п., в Німеччині - 26 в.п., в Іспанії - 13 в.п., в Італії - 10 в.п.

"Схильність українців вірити у короткостроковість кризи (в перспективі одного року) та оптимізм щодо розвитку у наступні 5 років утримує споживчі настрої від різкого падіння. Водночас найбільш вразливим до поточної кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки: квітневе значення цього індексу є мінімальним за період з червня 2014 року. Приблизно такий самий рівень доцільності робити великі покупки було зафіксовано у липні-серпні 2015 року. Падіння індексу доцільності робити великі покупки свідчить про сильне відчуття невизначеності серед споживачів та стратегію обережної споживчої поведінки", - коментують аналітики.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

За прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Автор: Олександр Білоус