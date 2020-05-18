Потребительские настроения украинцев стремительно ухудшаются

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы склонны верить в краткосрочность кризиса, но перешли к осторожному потребительскому поведению

Индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2020 года составил 66,2 п. По сравнению с марта индекс упал еще на 6,8 п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния уменьшился на 18,4 п., составив 48,8. Индекс экономических ожиданий незначительно вырос на 0,9 п. и составил 77,8.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 168,9, что на 35,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий снизился - 172,7, что на 12,7 п. ниже за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 7,2 п. - до значения 146,8.

Как отмечают аналитики Info Sapiens, индекс потребительских настроений потерял во второй месяц карантина еще 7 п. Эта потеря небольшая в сравнении с ухудшением потребительских настроений в апреле по сравнению с мартом в европейских странах. В частности, в Польше и Венгрии падение индекса достигло 37 п., в Германии - 26 п., в Испании - 13 п., в Италии - 10 п.

"Склонность украинцев верить в краткосрочность кризиса (в перспективе одного года) и оптимизм относительно развития в следующие 5 лет удерживает потребительские настроения от резкого падения. В то же время наиболее уязвимым к текущему кризису оказался индекс целесообразности делать крупные покупки: апрельское значение индекса является минимальным за период с июня 2014 года. Примерно такой же уровень целесообразности делать крупные покупки был зафиксирован в июле-августе 2015 года. Падение индекса целесообразности делать крупные покупки свидетельствует о сильном ощущении неопределенности среди потребителей и стратегии осторожного потребительского поведения", - комментируют аналитики.

Напомним, по данным опроса НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8).

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Автор: Александр Белоус