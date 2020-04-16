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Споживчі настрої українців різко погіршилися

Новини » Фінансова криза 2020     16.04.2020 - 14:12
Споживчі настрої українців різко погіршилися
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже в березні українці втратили весь оптимізм, який спостерігався з весни минулого року

Індекс споживчих настроїв в Україні у березні 2020 року склав в 73,0 п., що на 8,9 п. нижче, ніж у лютому 2020 року. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного стану впав на 7,3 п., склавши 67,2. Індекс економічних очікувань знизився на 9,9 п. і склав 76,9.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 133,4, що на 4,7 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань стабільний - 185,4, що на 2,7 п. вище за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців значно погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 21,5 п. - до значення 154,0.

Споживчі настрої українців різко погіршилися

"Індекс споживчих настроїв зменшився у березні 2020 року до значення квітня 2019 року (місяць перед інавгурацієюпрезидента Володимира Зеленського). У березні 2020 року найбільше падіння зафіксовано за індексами оцінки та очікувань особистого доходу та розвитку економіки у найближчий рік. Водночас зниження індексу доцільності робити великі покупки є відносно невеликим. Ймовірно, споживачі налаштовані зробити заплановані великі покупки зараз, зважаючи на очікуване майбутнє зростання цін і девальвацію", - коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українців, хто мав роботу до запровадження урядового карантину, 40% заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі, 23% - працюють дистанційно. Крім того, 11% респондентів пішли у відпустку, 18% - знаходяться у відпустці за власним бажанням і 8% - втратили роботу.

Як повідомляло РБК-Україна, за три тижні карантину, запровадженого урядом України через пандемію коронавірусу, кількість нових вакансій впала на 44%.

Споживчі настрої українців продовжують погіршуватися Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року
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