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Споживчі настрої знову погіршилися: чого чекають українці

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 11:21
Споживчі настрої знову погіршилися: чого чекають українці Фото: споживчі настрої знову погіршилися через карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні в березні 2021 року склав 67,8 п., що на 1,3 п. нижче, ніж у лютому. Скорочення індикатора пов’язане зі зниженням індексу доцільності великих покупок.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища знизився на 5,5 п. і складає 58,9. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища склав 54,8, що на 3,9 п. нижче від рівня цього індексу у лютому;
  • індекс доцільності великих покупок знизився на 7,2 п. та встановився на позначці 63,0.

Індекс економічних очікувань у березні зріс незначно та складає 73,7.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 2,6 п. та складає 148,1. Індекс інфляційних очікувань стабільний та складає 187,8. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 5,1 п. та складає 134,3.

"Найбільшого падіння зазнав індекс доцільності робити великі покупки: скорочення на 7 п. Таке падіння, ймовірно, є реакцією на зростання захворюваності COVID-19 і небажання витрачати гроші за цих умов. Індекс доцільності робити великі покупки в Україні є найбільш чутливим, порівняно до інших індексів, до динаміки захворюваності та впровадження карантинних обмежень", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої знову погіршилися: чого чекають українці

Нагадаємо, у березні 2021 року український бізнес покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 51,4 пунктів.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.

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