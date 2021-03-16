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Споживчі настрої українців покращилися після падіння до дворічного мінімуму

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 10:52
Споживчі настрої українців покращилися після падіння до дворічного мінімуму Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні в лютому 2021 року склав 69,1 п., на 8,4 п. вище за показник січня. Індекс зріс після падіння до мінімуму за два роки.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс на 7,0 п. і складає 64,4. Індекс економічних очікувань зріс на 9,3 п. та складає 72,2.

У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття незначно зріс та складає 150,7. Індекс інфляційних очікувань дещо знизився та складає 186,2. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 9,2 п. та складає 139,5.

"Індекс споживчих настроїв покращився за рахунок більшого оптимізму щодо власних доходів та розвитку економіки у найближчий рік. Покращення цих оцінок пов'язане із послабленням девальваційних очікувань та закінченням локдауну наприкінці січня", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців покращилися після падіння до дворічного мінімуму

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, у лютому 2021 року український бізнес покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Це відбулося у відповідь на послаблення карантинних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.

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