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Настрої українського бізнесу покращилися до пандемічного рівня

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 17:37
Настрої українського бізнесу покращилися до пандемічного рівня Фото: настрої бізнесу покращилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року український бізнес покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 51,4 пунктів.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Уперше з лютого минулого року очікування підприємств перевищили рівноважне значення (50 пунктів)", - йдеться в повідомленні.

Настрої українського бізнесу покращилися до пандемічного рівня

За даними НБУ, у березні підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістичніше оцінили результати своєї діяльності. При цьому секторальні індекси підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг перетнули нейтральний рівень.

Настрої українського бізнесу покращилися до пандемічного рівня

"Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників", - зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 24 березня 2021 року. В опитуванні взяли участь 269 підприємств.

За даними дослідження компанії Info Sapiens, індекс споживчих настроїв в Україні в лютому 2021 року склав 69,1 п., на 8,4 п. вище за показник січня. Індекс зріс після падіння до мінімуму за два роки.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.

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