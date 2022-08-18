Витратить 5,5 млрд доларів: Данія на тлі агресії РФ оновить військово-морський флот

Данія інвестує 40 мільярдів датських крон (5,5 мільярда доларів) в нові військові кораблі. Країна прагне зміцнити морську безпеку після вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив Міністр оборони Мортен Бодсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.