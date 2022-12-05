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Зеленский об атаке 5 декабря: большинство ракет сбили

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 17:01
Зеленский об атаке 5 декабря: большинство ракет сбили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинские средства противовоздушной обороны сбили большинство российских ракет во время ударов 5 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Хочу поблагодарить силам ПВО, нашим энергетикам и нашему народу. ПВО - большинство ракет сбили, энергетики уже начали восстанавливать свет, наш народ никогда не сдается", - отметил он.

Отметим, на данный момент известно о не менее 9 сбитых ракетах в небе над Киевом и до 10 над Полтавской областью. Силы ПВО на востоке сегодня сбили 15 ракет.

О последствиях сегодняшней атаки читайте в материале РБК-Украина.

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