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Попасть могут не все. В Луганской области россияне формируют эвакуационные списки

Воскресенье 19 ноября 2023 05:00
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Попасть могут не все. В Луганской области россияне формируют эвакуационные списки Фото: в Луганской области составляют эвакуационные списки для коллаборантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики составляют эвакуационные списки, однако попасть в них с каждым разом может все меньше и меньше людей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Луганскую ОВА.

Так, в Северодонецке и других населенных пунктах Луганской области захватчики, по приказу руководства, составляют эвакуационные списки коллаборантов. Количество мест в таких списках постоянно уменьшается, "каждый раз, чтобы туда попасть, нужно доказывать верность идеалам так называемой ЛНР", говорят в ОВА.

"Последний список оказался кратчайшим за все время – в него не вошли даже руководители коммунальных учреждений города. Обещаний и гарантий безопасности коллаборантам россияне дают все меньше. Как и социальных гарантий", - отметили в ОВА.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

В ЦНС писали, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.

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