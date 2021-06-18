Подібне було сто років тому: в окупованій Ялті вирує негода, постраждали 8 людей

За її словами, інтенсивність опадів в Ялті знижується.

"Продовжуємо роботу, вісім людей постраждалих. З них один пацієнт прооперований - перелом щиколотки. Сім - з дрібними травмами, які не потребують стаціонарного лікування", - повідомила вона.

Крім того, за словами Павленка, погода в Ялті поліпшується, дощ майже припинився, в місті випало понад 135 міліметрів опадів, подібна ситуація була близько ста років тому.

Зазначимо, у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Також місто відключили від водопостачання. "Влада" просить місцевих жителів запастися водою.