В России боятся проблем с бюджетом из-за падения цен на российскую нефть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Дисконт на российскую нефть является, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, основным риском для российской экономики, в частности бюджета РФ. Такая вынужденная констатация не понравилась Путину, когда он слушал доклад Новака на совещании 11 января. Он заявил, что падение цен на российскую нефть в результате увеличения дисконта на нее не должно создавать проблем для российского бюджета.

"Нужно посмотреть с этим дисконтом для того, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Обсудите, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложить по отдельности", - сказал Путин, выслушав доклад Новака.

Как отмечает ряд российских медиа, в январе дисконт на российскую нефть вырос, но в Москве очень надеются, что эта ситуация будет временной.

Среди рисков для российского энергетического экспорта Новак также указал эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в ЕС, которое вступит в силу 5 февраля.

"Сейчас основной риск - это, на мой взгляд, дисконт. Второе - это вводимые на поставку нефтепродуктов эмбарго и вводимый потолок цен. Будем реагировать, будем докладывать, принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировка", - добавил Новак.

При этом во время совещания вице-премьер доложил, что в контракты на экспорт российской нефти по требованию Путина не включается пункт об ограничении цены, что создает риски для транспортных компаний и приводит к увеличению дисконта на нефть из РФ из-за роста стоимости фрахта.

"По нефти, основная проблема - это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, то есть фрахт вырос достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики, и в связи с тем, что они не устанавливают цену", - подчеркнул Новак.