Верифікацію держвиплат розширять на декретні та лікарняні

В Україні допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації. Це не вплине на терміни фінансування допомоги.

"Будуть впроваджені механізми превентивної верифікації, яка дозволить запобігти здійсненню нецільових витрат", - анонсували в фонді.

Верифікація виплат буде для усіх видів матеріального забезпечення та страхових виплат ФСС.

Також розроблять і механізм надання рекомендацій у разі виявлення невідповідностей даних.

Зазначено, що найближчим часом будуть оброблені технічні питання інформаційного обміну для проведення верифікації, підписаний відповідний протокол і оновлений договір з Міністерством фінансів.

"Верифікація виплат повинна забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризик помилок при здійсненні виплат", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до державного бюджету.

Як писало РБК-Україна, з 1 січня 2021 року в державі ввели превентивну верифікацію інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою.

Так, у грудні 2019 року набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат.