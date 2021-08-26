У Кабулі повідомляють про сьомий вибух
Фото: у Кабулі прогримів ще один вибух (internethaber.com)
У Кабулі стався сьомий вибух. Про жертви і постраждалих не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на афганського журналіста Мусліма Ширзада.
Очевидці пишуть про великий звуковий ляск.
7th explosion - back to back in Kabul— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 26, 2021
Раніше в результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули 12 американських військових - 11 морських піхотинців і один медик. Поранення отримали 15 військовослужбовців США.
Пентагон звинуватив бойовиків терористичної організації ІДІЛ в організації вибухів у Кабулі.