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У Кабулі повідомляють про сьомий вибух

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Вашингтон, Четвер 26 серпня 2021 23:17
У Кабулі повідомляють про сьомий вибух Фото: у Кабулі прогримів ще один вибух (internethaber.com)
Автор: Артур Родивилов

У Кабулі стався сьомий вибух. Про жертви і постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на афганського журналіста Мусліма Ширзада.

Очевидці пишуть про великий звуковий ляск.

Раніше в результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули 12 американських військових - 11 морських піхотинців і один медик. Поранення отримали 15 військовослужбовців США.

Пентагон звинуватив бойовиків терористичної організації ІДІЛ в організації вибухів у Кабулі.

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Кабул Вибух
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