Потеплеет, но будет дождливо: чего ожидать от погоды в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных, западных, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.

Утром в восточных, большинстве северных, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами туман, днем в восточных областях местами грозы.

Ветер северный, на Правобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 15-20°.

Фото: карта погоды в Украине 1 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность. без осадков.

По области утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 15-20°, в Киеве 18-20°.