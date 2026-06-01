Потеплеет, но будет дождливо: чего ожидать от погоды в Украине сегодня

В Украине сегодня, 1 июня, прогнозируется теплая погода. В то же время в некоторых регионах возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных, западных, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди. На остальной территории без осадков.
Утром в восточных, большинстве северных, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами туман, днем в восточных областях местами грозы.
Ветер северный, на Правобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 15-20°.
В Киеве и области сегодня переменная облачность. без осадков.
По области утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 15-20°, в Киеве 18-20°.
Напомним, на прошлой неделе Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.
Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.