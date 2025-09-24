ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Украина, Среда 24 сентября 2025 11:23
UA EN RU
Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели Фото: погода в Украине будет по-осеннему прохладной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине на этой неделе будет солнечной, но температура начинает понемногу снижаться. Уже в середине недели ночью температура опустится до +3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 24 сентября

В среду, 24 сентября, в Украине будет облачность, с небольшими осадками в западных и южных областях. Теплее всего сегодня будет на востоке и юге - до +28, тогда как на западе, севере максимально температура составит +15. Ночью же температура местами опустится до +9.

В Киеве сегодня днем воздух прогреется до +15, а ночью опустится до +10, возможен небольшой дождь.

Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Фото: погода в Украине 24 сентября

Погода в Украине 25 сентября

Солнечная погода в четверг, 25 сентября, сохранится в почти во всех регионах страны.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +13...+15 градусов;
  • в восточных областях - от +14...+16 градусов;
  • в центральных областях - от +14...+17 градусов;
  • в южных областях - от +16...+17 градусов;
  • в западных областях - от +14...+16 градусов.

Впрочем, ночью температура существенно опустится, самыми прохладными ночи будут на западе, севере и в центральных регионах. Столбики термометров местами опустятся до +3.

В Киеве завтра днем воздух прогреется до +15, а ночью температура опустится до +3.

Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Фото: погода в Украине 25 сентября

Погода в Украине 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, на западе, севере и в центральной части Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Столбики термометров покажут:

  • в северных областях - от +13...+15 градусов;
  • в восточных областях - от +13...+16 градусов;
  • в центральных областях - от +13...+17 градусов;
  • в южных областях - от +16...+18 градусов;
  • в западных областях - от +14...+18 градусов.

Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Погода в Украине на выходных

В субботу, 27 сентября, по Украине ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура опустится до +4, дневной максимум +17.

В Киеве 27 сентября без осадков и до +15 днем, ночью же температура может опуститься до +4.

Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Фото: погода в Украине 27 сентября

В воскресенье, 28 сентября, по Украине также без осадков. На юге и на Закарпатье будет теплее всего - днем до +19. На остальной территории страны от +13 до +17. Ночью температура опустится максимум до +5.

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +15, ночью от +9 до +7.

Холодные ночи до +3, но без дождей: что будет с погодой в Украине до конца недели

Фото: погода в Украине 28 сентября

Похолодание в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ночью 25 сентября ожидается заморозки на поверхности почвы 0-3°C.

Также мы писали, что "бабье лето" в этом году может наступить в октябре - это период сухой и теплой погоды после похолодания и влажная атмосфера не будет доминировать. Больше о погоде осенью - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"