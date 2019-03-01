Потепління в Україну прийде з дощами, - синоптик

Підвищення температури слід очікувати з 4 березня

Погода в Украине: потепление начнется со следующей недели, однако с периодическими дождями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как отмечается, на выходных, 2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3-8 градусов, в Сумской и Харьковской областях, вероятно, до-9-12 градусов. На Юге - около нуля.

В дневные часы 2 марта будет холодно, от -2 до +2 градусов, на Юге и в Закарпатье +2+6 градусов. В воскресенье, 3 марта, днем потеплеет до +2+6 градусов, на Западе до +9 градусов, однако холод еще останется в восточной части, -2+2 градуса.

Кроме того, синоптик сообщает, что мокрый снег ожидается в субботу на Востоке Украины и на Запорожье. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

В Киеве в субботу - холодно, ночью -4-6. днем -1+1, в воскресенье ночью -6-8, днем потеплеет до +2+5 градусов. Осадков не ожидается.

РБК-Украина писало, что в первый день весны, сегодня, 1 марта, ожидается местами мокрый снег, воздух кое-где прогреется до +8 градусов. Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей.

Напомним, сегодня, 1 марта, на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек.