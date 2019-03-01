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Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 08:55
Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Сьогодні, 1 березня, на всій території України очікується сильний вітер з поривами до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, впродовж 1 березня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в перші дні весни. За її словами, погоду в найближчі дні буде визначати циклон з північного сходу, який принесе сильний вітер і опади. На більшій частині України очікується від 0 до +3, на півдні та заході від +3 до +8.

Також очікується мокрий сніг, на сході, півночі та в більшості центральних областей. Вона додала, що 2 березня в Україні похолодає, температура вночі опуститься до -10, проте вже вдень 3 березня почне теплішати.

Відзначимо, сьогодні в Києві очікується невеликий мокрий сніг. В цілому, в столиці буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень 2-3 березня опадів не очікується. Температура повітря 2 березня - близько 0 градусів, 3 березня - до +4.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +9
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