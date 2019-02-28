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Синоптики розповіли про погоду в Україні 1 березня

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 16:18
Синоптики розповіли про погоду в Україні 1 березня
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура протягом доби очікується до +5

Погода в Україні завтра, 1 березня: очікується невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, в Одеській, Миколаївській, вдень і в західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби очікується до +5. Вдень у південній частині країни та на Закарпатті до +10.

Синоптики попередили про морозах вночі, проте з початком наступного тижня температурний фон має тенденцію до підвищення.

Синоптики розповіли про погоду в Україні 1 березня

Нагадаємо, в Києві завтра, 1 березня, очікується невеликий мокрий сніг. За даними Укргідрометцентру, завтра, 1 березня, в столиці очікується невеликий мокрий сніг. Зокрема, завтра буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі до +2.

Відзначимо, в Україні наступного тижня очікується потепління до +10. Зокрема, потепління почнеться з понеділка, 4 березня.

 

 

 

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