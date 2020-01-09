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Туман і слабка видимість на дорогах: прогноз на 10 січня

Новини » Суспільство     09.01.2020 - 15:02
Туман і слабка видимість на дорогах: прогноз на 10 січня
Фото: в Україні очікується густий туман (РБК-Україна)

Густий туман накриє північні, центральні та південні регіони

Погода в Україні 10 січня буде вологою, туман накриє північні, центральні і південні регіони. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, вночі та вранці 10 січня у північних, центральних і південних областях очікується туман. При цьому водіїв попереджають про те, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в січні і на початку лютого буде аномально теплою і з мінімумом опадів. За даними ресурсів Gismeteo і Метеопрог, в деяких регіонах вдень морозів взагалі не буде, а повітря прогріється до рекордних 10 градусів тепла.

Синоптичну ситуацію у січні зумовить приплив повітря з Середземноморського регіону. Тому погода буде в основному теплою, а замість снігу швидше за все будуть йти дощі. Тим не менш, синоптики не виключають короткочасні періоди з сильними морозами.

Загалом цього місяця ймовірно перевищення середньомісячної температури на два градуси. А судячи з синоптичного календаря, у лютому тенденція аномально теплої зими в Україні продовжиться.

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