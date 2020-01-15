ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тумани вранці і морози вночі до -11: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 08:00
Тумани вранці і морози вночі до -11: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості регіонів країни сьогодні очікуються тумани

Погода в Україні у середу, 15 січня, буде без опадів, очікуються тумани та морози до -11 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, вночі та вранці у Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер переважно південно-західний (на півдні країни - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від +1 тепла до 4 градусів морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями від -6 до -11 градусів; вдень +1... +6 тепла, у західних областях та на крайньому півдні до +9 тепла.

У Києві вдень очікується від +3 до +5 тепла, без опадів. Вночі температура знизиться до -2 градусів, опадів також не очікується. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Тумани вранці і морози вночі до -11: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 15 січня (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в перший робочий день тижня в Україні буде без опадів.

Раніше в "Укравтодорі" попереджали водіїв про негоду на дорогах.

В Україні оголосили штормове попередження Дощі, туман і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся